Экс-премьер Британии подчеркнул, что Путин пытается таким образом добиться успеха в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал скандальное интервью диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Как заявил Джонсон в коротком видеообращении, интервью пересматривают во всем мире. Впрочем, Путину нельзя верить.

"Во всем мире люди смотрят это бессмысленное интервью Карлсона с Путиным. Мы не должны поддаваться на эту ложь, которая направлена на то, чтобы добиться успеха в Украине. Он проигрывает".

Скандальное интервью Путина Карлсону - главные новости

Скандальный американский журналист Такер Карлсон взял интервью российского диктатора Владимира Путина, что спровоцировало волну критики в Украине и на Западе.

В интервью Путин наговорил уже знакомую чушь, в частности, Украины на самом деле не существует, а это часть России, полномасштабным вторжением в Украину он пытался прекратить войну на Донбассе, которую сам же и развязал.

Кроме того, Путин рассказал, как якобы пристыдил Владимира Зеленского во время личного разговора из-за того, что президент Украины якобы потворствует "нацистам", хотя его отец воевал против гитлеровцев. Вот только этот эпизод вряд ли имел место, ведь отец Зеленского родился после Второй мировой войны.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что интервью Путина не влияет на глобальный политический процесс.

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