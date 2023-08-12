На встрече обсуждались в частности насущные потребности украинской армии.

В Киев с визитом прибыл начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Он уже провел встречу с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

В Телеграм-канале главнокомандующего ВСУ размещено подтверждающее фото со встречи.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами. Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили насущные потребности украинского войска", - написал Залужный.

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Он также отметил, что поблагодарил партнеров за поддержку.

Помощь Британии в войне в Украине - последние новости

11 августа Украина начала первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

Также ранее в пресс-службе Королевского военно-морского флота Великобритании показали снимки с учений украинских морпехов. Отмечалось, что курс прошли уже около 900 украинских морских пехотинцев.

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