В частности, сейчас начался первый раунд переговоров.

Украина сегодня, 11 августа, начала первый раунд переговоров на рабочем уровне с Великобританией насчет двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних документов.

О переговорах, во время которых обсуждают гарантии безопасности, сегодня сообщает Офис президента Украины. В частности, Британия стала вторым после Соединенных Штатов Америки государством, с которым Украина начала такие переговоры, и продолжила положительную динамику выполнения достигнутых нашей страной договоренностей насчет безопасности с ключевыми международными партнерами.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины. Украинский народ высоко ценит уже оказанную помощь, и мы убеждены в дальнейшем укреплении нашего стратегического партнерства как до, так и после победы", - подчеркнул Ермак.

Видео дня

Также сказано, что эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности во всем Евроатлантическом регионе.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

12 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней могут присоединиться все государства, желающие взять на себя соответствующие обязательства по предоставлению гарантий безопасности нашей стране.

13 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: