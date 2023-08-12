Курс прошли почти 900 бойцов.

Около 900 украинских морских пехотинцев прошли курс подготовки в Великобритании. Об этом сообщают в пресс-службе Королевского военно-морского флота.

Королевские морские пехотинцы более полугода обучали украинских коллег искусству проведения рейдовых действий и сложных операций, а также передавали опыт по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров.

Каждая группа прошла строгую пятинедельную программу, в ходе которой она развила индивидуальные навыки, в частности, жизнь/выживание в полевых условиях, оказание первой медицинской помощи на поле боя, рукопашный бой, физическую подготовку и планирование подразделений в реалистичных сценариях.

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Курс включал использование минометов, ПТРК, зенитных ракет "Стингер", беспилотников для разведки и взрывного уничтожения препятствий, таких как противотранспортные укрепления "Зубы дракона".

Отмечается, что в учениях принимали участие как добровольцы без предварительного военного опыта, так и те, кто уже участвовал в боевых действиях на передовой.

Тренировки проводили инструкторы из 42-й и 47-й рейдовой группы "Коммандос", а также армейские десантники из 24-й инженерно-саперной бригады "Коммандос" и королевские артиллеристы из 29-й бригады "Коммандос".

Обучение украинских военных в Великобритании

С начала 2022 года более 20 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании. В начале этого года Великобритания взяла на себя обязательство подготовить еще 20 тысячнобранцев.

Кроме того, британцы предоставили широкий пакет других навыков, включая медицинскую подготовку и подготовку военных капелланов для оказания пастырской помощи, духовной поддержки и моральных наставлений.

Включая программу "операция Интерфлекс" и программу для морских пехотинцев, подготовку Вооруженных сил Украины поддерживают Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Швеция.

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