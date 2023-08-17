Экс-президент Франции предлагает "не провоцировать Путина" и провести референдум на оккупированных территориях Украины.

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что Украина и Россия должны найти компромисс для прекращения развязанной Москвой захватнической войны. Украина, по его убеждению, должна оставаться "нейтральной", чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" российского диктатора Владимира Путина.

"Мы [Саркози и бывший канцлер Германии Ангела Меркель] боролись против вступления Украины и Грузии в НАТО несмотря на давление США. ... Украина является мостом между Западом и Востоком, должна оставаться им", – заявил Саркози в интервью Le Figaro,

Экс-президент также отметил, что его слова не следует воспринимать как "оскорбление", поскольку, по его мнению, принцип нейтралитета для Украины должен сопровождаться "международным соглашением, которое закрепляет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, чтобы защитить от рисков нового нападения".

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Кроме этого, политик выступил за проведение международных ратифицированных референдумов, которые должны определить, должны ли ныне оккупированные территории Украины остаться под контролем Москвы.

Реакция Украины на заявления Саркози

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что экс-президент пользуется "фантастической криминальной логикой" и "оправдывает захватнические войны России".

"Именно поощрение западными лидерами преступных планов Путина по захвату чужих земель в 2008 (когда РФ вторглась в Грузию – УНИАН) и особенно в 2014 году способствовало началу полномасштабной агрессии в Европе и массовому убийству украинцев. Поощрение Саркози является прямым соучастием в многолетнем преступлении", -– написал он в Twitter.

Подоляк призвал Саркози не поощрять РФ предложениями "земли в обмен на мир".

"Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты кого-то боишься или потому, что дружишь с преступниками. Территории Крыма и Донбасса являются безусловными территориями Украины, а потому единственный способ реально прекратить войну – это вернуть на эти территории международное право. Это означает лишь одно – Россия должна проиграть. Должно быть меньше провокаций, меньше противоречивых заявлений, меньше побуждений к преступлениям", – добавил он.

Советник главы ОПУ также обвинил Саркози в том, что он "сознательно участвовал в преступном сговоре с целью захвата Россией украинских территорий и дальнейшей организации масштабного геноцида и войны".

Саркози и война в Украине - это надо знать

На саммите НАТО в 2008 году Саркози вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянс.

В апреле 2022 года, когда после деоккупации Киевщины стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче и других населенных пунктах, президент Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель и Николя Саркози посетить регион и увидеть, к чему привела политика уступок России. Предложение было проигнорировано.

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