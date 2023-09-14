Он говорит, что противостояние РФ может привести мир к ядерной войне.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и Европейский Союз.

В эфире телеканала BFMTV он сказал, что для завершения войны нужно "говорить с Путиным". "В этой войне погибло 500 000 человек. Есть агрессор - Россия, Путин. И есть жертва - Украина. Но можем ли мы подумать о том, как выйти из этого положения?" - спросил Саркози.

По словам экс-президента, есть два решение для прекращения войны: уничтожение России и дипломатическая дискуссия. "Но мы не собираемся уничтожать вторую по величине ядерную державу мира, иначе мир рискует скатиться к тотальной войне", - добавил он.

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Также он убежден, что люди, считающие разговоры с Путиным невозможными, "как правило, те, кто никогда с ним не встречался". Саркози повторил, что Украина должна "сохранять нейтралитет".

"Когда машешь мулетой перед носом быка, не удивляйся, если он зарядит", - заявил он.

Скандальные заявления Саркози об Украине

Летом экс-президент Франции заявил, что вместе с Ангелой Меркель "боролся" против вступления Украины и Грузии в НАТО, чтобы не подпитывать "антизападную паранойю" Путина.

Он предложил Украине отказаться от своих планов стать членами Североатлантического Альянса и Евросоюза.

В Офисе президента сказали, что такими заявлениями Саркози фактически призывает Россию продолжать геноцидную войну против Украины.

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