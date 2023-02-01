Сейчас члены Евросоюза поделились на два противоборствующих лагеря в отношении быстрой процедуры вступления в ЕС для Украины.

На предстоящем саммите Украина-ЕС партнеры Киева могут разочаровать Украину и не указать конкретные сроки о присоединении к Союзу, вопреки надеждам украинских властей вступить в ЄС в ближайшие два года.

По данным Politico, в проекте заявления саммита говорится о том, что Украину примут в ЕС лишь по итогам выполнения всех условий со стороны Еврокомиссии.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении комиссии, будут полностью выполнены", - говорится в документе.

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Как выяснили журналисты после общения с некоторыми официальными лицами ЕС и дипломатами, такую формулировку согласовали на фоне противодействия ряда стран, которые выступают против скоропостижного присоединения Украины к ЕС.

На данный момент Евросоюз буквально поделился на два противоборствующих лагеря: часть стран поддерживает быструю процедуру вступления для Украины, а часть настаивает на прохождении всего процесса вступления Киевом.

"Между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами ЕС существовала явная напряженность в отношении формулировок по срокам вступления Украины в ЕС", - сказал один из официальных лиц Евросоюза.

Путь Украины в ЕС

Напомним, что на четвертый день с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины лидер страны Владимир Зеленский подал заявку на получение статуса кандидата в ЕС для нашей страны. Это случилось 28 февраля 2022 года.

23 июня Европейский совет официально предоставил статус кандидата на членство в Европейском Союзе Украине и Молдове.

Сегодня консорциум из девяти украинских экспертных организаций пришел к выводу, что Украине удалось пересечь психологическую границу в 50% в рамках выполнения нужных критериев для вступления в ЕС. Прогресс Украины оценили в 5,8 балла из 10 возможных.

Наибольшего успеха Украина добилась в реформе медиасферы и законодательства в отношении нацменьшинств. Хуже всего ситуация с отбором судей в Конституционный суд и с проведением антиолигархической реформы.

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