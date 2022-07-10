Еще три человека, как ожидается, объявят о решение соревноваться за лидерство в партии.

Еще четыре консерватора вступили в гонку за кресло лидера Консервативной партии и должность премьера Великобритании.

Как сообщает Sky News, на должность Бориса Джонсона метят 8 человек.

Ранее к гонке присоединились бывший глава казначейства Риши Сунак, бывший военный и председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (первый депутат, принявший участие в гонке), бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденох, генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Еще четыре депутата-консерватора присоединились к гонке. Это:

Надхим Захави, недавно назначенный глава казначейства;

Грант Шаппс, министр транспорта:

бывший министр здравоохранения Джереми Хант;

бывший министр здравоохранения Саджид Джавид.

Три человека (министр иностранных дел Лиз Трасс, министр внутренних дел Прити Патель, министр торговли Пенни Мордаунт), как ожидается, также объявят о решение соревноваться за лидерство в партии.

Джереми Хант, который был министром здравоохранения при Терезе Мэй - единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Джонсона.

Как писал УНИАН, министра обороны Бена Уоллеса считали главным претендентом на роль следующего премьер-министра. Согласно последнему опросу британской компании YouGov, он опережал даже министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

9 июля он объявил, что не будет участвовать в борьбе за должность главы Консервативной партии и правительства страны.

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