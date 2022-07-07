Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - главный претендент на роль следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News.

Согласно последнему опросу британской компании YouGov, Уоллес явный фаворит среди членов тори на роль следующего лидера.

Уоллес побеждает всех основных претендентов, включая министра иностранных дел Лиз Трасс.

Также среди претендентов - Пенелопа Мордонт, министр по торговой политике, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), глава специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

Бен Уоллес занимает должность министр обороны Великобритании с 2019 года. До того в период с 2016 года занимал должность младшего министра безопасности. До 2005 года служил в армии в звании капитана. Как министр обороны Великобритании играл ключевую роль в поддержке Украины.

Отставка Бориса Джонсона: что известно

Ранее в четверг, 7 июля, СМИ узнали, что Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьера Британии и лидера Консервативной партии.

Сам Джонсон ранее говорил, что не покинет пост, несмотря на то, что из его правительства за несколько дней уволились более 50 министров. Причиной массового увольнения министров является секс-скандал, в который попал бывший заместитель парламентского организатора Консервативной партии Крис Пинчер. Пинчера обвинили в том, что он приставал к мужчинам.

Джонсона же обвиняют в том, что он назначил Пинчера на пост, зная о его небезупречном прошлом.

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