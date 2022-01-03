Главу правительства отвели в безопасное место.

На премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершили покушение. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает TeleSUR.

Нападение произошло во время участия Анри в церемонии по случаю Дня Независимости республики, когда он выходил из собора.

На опубликованных в сети видео видно, как Анри под прикрытием службы безопасности покидает храм во время обстрелов. Премьера спрятали в безопасном месте.

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Другие мероприятия в рамках празднования отменили.

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, однако вскоре умерла от огнестрельной раны в больнице.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.