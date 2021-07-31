Подозреваемого уволили из суда вместе с двумя коллегами в феврале – на фоне скандала о подготовке госпереворота.

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза правоохранители подозревают бывшего судью Верховного суда, который встречался с некоторыми колумбийскими наемниками накануне трагедии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Гаити.

На этой же неделе правоохранителям выдали ордер на арест подозреваемого, которого уволили из Верховного суда вместе с другими двумя судьями в феврале 2021 года.

Тогда Моиз утверждал, что против него планировали госпереворот.

Читайте такжеВ Пиренеях нашли кость загадочно пропавшей блогерши из Британии (фото)При этом место пребывания фигуранта дела неизвестно.

По словам полиции, допрошенные наемники подтвердили, что несколько раз были в доме судьи и обсуждали детали преступления.

Кроме того, был также арестован высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Моиза.

Ранее полиция Гаити сообщала о причастности к нападению на Моиза экс-работника Минюста Джозефа Феликса Бадио.

Гибель Моиза спровоцировала в стране масштабные акции протеста – граждане требовали от полиции расследовать дело и наказать виновников. Из-за демонстраций даже отменили панихиду за Моизом.

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, однако вскоре умерла от огнестрельной раны в больнице.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

Автор: Яна Ставская