Заявление вызвало бурную реакцию в сети.

Сербия могла бы начать "денацификацию" балканских стран.

Об этом в Twitter написал топ-функционер правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович.

"Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - отметил он.

Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что президент России Владимир Путин использовал "денацификацию" в качестве предлога для нападения на Украину.

"Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага", - ответил на обвинения Джуканович.

В своем последнем твите он упомянул усташей - членов хорватского движения, которые в годы Второй мировой войны сотрудничали с Германией и Италией.

Примечательно, что Джуканович находится под санкциями Украины с 2021 года. Отметим, что лидером Сербской прогрессивной партии является президент страны Александер Вучич.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Сербии увидел в Украине "почти мировую войну".

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