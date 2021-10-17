В Греции двое украинских граждан потерялись на горе Афон из-за плотного тумана.
Об инциденте с украинцами сообщает издание "eKathimerini".
Полиция заявила, что двое украинских паломников, которые пропали в пятницу вечером, 15 октября, были найдены истощенными, но невредимыми.
Правоохранители обнаружили украинцев возле приюта, принадлежащего монастырю Большая Лавра.
Читайте такжеСМИ сообщили о загадочной смерти украинских моряков в порту БангладешУкраинцев перевели в Румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощенными после блуждания.
Двое украинцев в плотном тумане отстали от шести их сограждан и повернули в другую сторону.
К операции по поиску были привлечены 14 полицейских, восемь пожарных, а также монахи, хорошо знающие местность.
Ранее стало известно, что граждане Украины попали в беду в Польше утром 14 октября – возле села Магнушовице (община Немодлин) пассажирский автобус въехал в кузов грузовика, в результате аварии пострадали пятеро наших земляков.
Пострадавших украинцев госпитализировали. Всего в автобусе находились восемь человек.