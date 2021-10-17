Граждан Украины, пропавших в Греции, нашли истощенными, сообщили в полиции.

В Греции двое украинских граждан потерялись на горе Афон из-за плотного тумана.

Об инциденте с украинцами сообщает издание "eKathimerini".

Полиция заявила, что двое украинских паломников, которые пропали в пятницу вечером, 15 октября, были найдены истощенными, но невредимыми.

Правоохранители обнаружили украинцев возле приюта, принадлежащего монастырю Большая Лавра.

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Двое украинцев в плотном тумане отстали от шести их сограждан и повернули в другую сторону.

К операции по поиску были привлечены 14 полицейских, восемь пожарных, а также монахи, хорошо знающие местность.

Ранее стало известно, что граждане Украины попали в беду в Польше утром 14 октября – возле села Магнушовице (община Немодлин) пассажирский автобус въехал в кузов грузовика, в результате аварии пострадали пятеро наших земляков.

Пострадавших украинцев госпитализировали. Всего в автобусе находились восемь человек.

Автор: Виталий Саенко