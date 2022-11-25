Неизвестные наклеили окровавленный портрет президента Российской Федерации Владимира Путина на двери депутатов Европейского парламента, которые не захотели признать Россию государством-спонсором терроризма.
На картинке на лице российского диктатора кровавый отпечаток руки и подпись: "Своим голосом я поддерживаю терроризм". Снимок опубликовал избранный от Латвии евродепутат Иварс Иябс в микроблоге Twitter.
"Дятлы есть и в Европарламенте. Такое сегодня утром для всех 44 проголосовавших против признания России террористическим государством", - отметил он.
На фотографии видно дверь латвийского евродепутата Татьяны Жданок, которая проголосовала против признания России государством-спонсором терроризма.
Признание России страной-террористом
Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признала российский режим террористическим.
Позже правящий режим в Российской Федерации признали террористическим парламент Эстонии и Сенат Польши.
21 ноября соответствующее решение приняла Парламентская ассамблея НАТО. Также она призвала создать специальный международный трибунал по российской агрессии.
23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.