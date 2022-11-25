Такими картинками обозначили 44 двери, пишет Иварс Иябс.

Неизвестные наклеили окровавленный портрет президента Российской Федерации Владимира Путина на двери депутатов Европейского парламента, которые не захотели признать Россию государством-спонсором терроризма.

На картинке на лице российского диктатора кровавый отпечаток руки и подпись: "Своим голосом я поддерживаю терроризм". Снимок опубликовал избранный от Латвии евродепутат Иварс Иябс в микроблоге Twitter.

"Дятлы есть и в Европарламенте. Такое сегодня утром для всех 44 проголосовавших против признания России террористическим государством", - отметил он.

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На фотографии видно дверь латвийского евродепутата Татьяны Жданок, которая проголосовала против признания России государством-спонсором терроризма.

Признание России страной-террористом

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признала российский режим террористическим.

Позже правящий режим в Российской Федерации признали террористическим парламент Эстонии и Сенат Польши.

21 ноября соответствующее решение приняла Парламентская ассамблея НАТО. Также она призвала создать специальный международный трибунал по российской агрессии.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

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