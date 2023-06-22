Запасов кислорода было на четверо суток. Это время уже истекло.

На батискафе, пропавшем рядом с обломками "Титаника", по расчетам уже закончился кислород. Глубоководное судно до сих пор не найдено. Об этом пишет CNN.

По информации издания, подводный аппарат начинал каждое свое погружение с запасами воздуха на 96 часов, т.е. ровно на четыре дня. Поскольку батискаф погрузился под воду утром в воскресенье, к нынешнему моменту эти запасы уже должны быть исчерпаны.

Во вторник и среду спасательные команды еще слышали под водой некие удары, которые, вероятно, были сигналом бедствия из батискафа. Однако обнаружить источник сигнала пока не удалось.

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"Нам нужно чудо. Но чудеса случаются", — заявил накануне океанограф и эксперт по поискам в воде Дэвид Галло.

В настоящее время поиски батискафа ведут множество специалистов. Над зоной поисков кружат поисковые самолеты, а глубины океана исследуют дистанционно управляемые аппараты. В среду к месту пропажи батискафа прибыл канадский катер береговой охраны John Cabot, оснащенный специальными гидролокаторами. ВМС США отправили подъемную систему, которая сможет поднять с глубины тяжелые предметы, чтобы оперативно достать батискаф, когда его найдут.

Район поиска пропавшего подводного аппарата составляет около 30 тысяч квадратных километров, т.е. равен площади Харьковской или Черниговской области. Причем искать приходится на глубинах до 4 км.

Главной проблемой спасателей в данном случае является не столько сама глубина, сколько невозможность заметить аппарат иначе как с помощью эхолокатора. Причем, чтобы получить четкое изображение аппарата на мониторе локатора, сонар должен находится по возможности прямо над пропавшим батискафом, говорят специалисты.

По данным СМИ, которые не были подтверждены официально, на борту пропавшего батискафа находятся генеральный директор и основатель компании OceanGate, организовавшей эту экспедицию, Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, а также французский дайвер Поль-Анри Нарголе.

Ранее УНИАН сообщал, что советник OceanGate Expeditions обвинил правительственную бюрократию в том, что она замедлила начало поисковых работ. По его словам, береговая охрана долгое время не разрешала задействовать оборудование и людей в поисках.

Однако правительственные чиновники утверждают обратное. По их словам, это сама компания-организатор медлила восемь часов прежде, чем сообщить об исчезновении батискафа.

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