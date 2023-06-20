К поиску пропавшей субмарины присоединился и Пентагон.

В районе затопления "Титаника" в Атлантическом океане уже несколько дней ищут субмарину "Титан" с туристами. В береговой охране США заявили, что воздуха, пригодного для дыхания, на лодке осталось примерно на 40 часов.

Как сообщает BBC, на поиски подводной лодки до последнего известного места погружения в воду отправили дистанционно управляемый дрон с камерой на борту.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти (людей – ред.)", – подчеркнул капитан береговой охраны США Джейми Фредерик. В самом ведомстве эту операцию называют "уникальной, но очень сложной".

"Он находится в 1500 км к востоку от Кейп-Код и в 640 км к югу от Сент-Джонс. С логистической точки зрения, это требует времени и координации, и мы имеем дело с поиском на поверхности и под водой", – заметил Фредерик.

К поиску пропавшей субмарины присоединился и Пентагон. В зону поиска направят самолет Hercules, который пролетит над территорией, где мог быть пропавший подводный аппарат.

Известно, что на борту пропавшей лодки, в частности, находится генеральный директор подводной эксплуатационной компании OceanGate Expeditions – Стоктон Раш. Он там как член экипажа.

Советник OceanGate Expeditions обвинил правительственную бюрократию в якобы замедлении работ по поиску пропавшего подводного судна. Дэвид Конкеннон, который не присоединился к другим пассажирам на борту в последнюю минуту, сказал, что оборудование и экипаж, необходимые для спасения пяти пропавших без вести, не могут быть использованы до тех пор, пока береговая охрана не разрешит миссию.

В свою очередь, власти утверждают, что компания ждала восемь часов, прежде чем сообщить об исчезновении субмарины.

Исчезновение субмарины у затонувшего "Титаника"

На днях в Атлантическом океане пропала субмарина с туристами, которые осматривали обломки "Титаника". Лодка принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая специализируется на глубоководных экспедициях. Там подтвердили, что на борту есть люди.

За восьмидневную экспедицию туристы платят OceanGate Expeditions по 250 000 долларов. В ее программу входят погружения в батискафе непосредственно к месту затопления известного на весь мир корабля.

Позже один из пассажиров подводной лодки – ирландский исследователь Рори Голден – вышел на связь. Он написал, что с ними все в порядке.

Вас также могут заинтересовать новости: