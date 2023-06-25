Штаты опасаются, что это будет выглядеть так, будто страна встала на сторону Путина.

В Госдепе США решили отсрочить запланированное введение санкций против ЧВК "Вагнер". Речь идет об ограничениях в отношении "золотого бизнеса" частной военной компании в Африке.

Об этом пишет издание WSJ со ссылкой на источники. Отмечается, что о введении новых санкций в отношении "золотого бизнеса" компании Пригожина в Африке в Штатах планировали объявить во вторник. Однако новые ограничения решили отложить.

"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – заявил изданию источник, объясняя причины такого решения.

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Санкции против ЧВК "Вагнер": предыдущие решения

26 января 2023 года в США Министерство финансов ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с компанией. В частности, в список попал финансист президента РФ Владимира Путина.

27 февраля Украина ввела санкции против причастных к ЧВК" Вагнер". Всего в список ограничений попали 164 физических и 85 юридических лиц из России за поддержку наемников в войне РФ против Украины.

13 апреля сообщалось, что санкции против ЧВК "Вагнер" и еще одной компании Пригожина ввел Европейский Союз. В документе подчеркнули, что "вагнеровцы" несут ответственность за поддержку действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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