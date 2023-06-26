Он обратил внимание, что марш его наемников показал множество серьезных проблем с безопасностью по всей территории РФ.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые заговорил после неудачного вооруженного мятежа. Он заявил, что не собирался захватить власть в РФ, а только хотел показать слабость российского войска.

Об этом он заявил в своем Telegram. "Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране...", - объяснил цель мятежа Пригожин.

Он обратил внимание, что марш его наемников показал множество серьезных проблем с безопасностью по всей территории страны. "Мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути", - заявил он.

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Главарь наемников отметил, что если бы армия РФ 24 февраля 2022 года наступала так же успешно, как и "Вагнер" 23 июня, то "она дошла бы не только до Киева, но и до Ужгорода. И сделала бы это за сутки".

Вооруженный мятеж Пригожина

23 июня главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался, что кадровые военные ударили по тыловому лагерю наемников и сказал, что отомстит.

24 июня наемники взяли под контроль военные объекты в некоторіх российских регионах, а также отправились на Москву.

Но меньше чем через сутки после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин вернул своих наемников в лагеря и отказался от дальнейших действий. По неподтвержденным сведениям, главарь наемников в Минске.

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