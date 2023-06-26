Президент США подчеркнул, что Штаты и партнеры к бунту Пригожина не причастны.

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал мятеж Евгения Пригожина в России. Он подчеркнул, что Штаты и союзники не причастны к бунту "вагнеровцев".

Как сообщает CNN, Байден также рассказал, что поручил команде национальной безопасности следить за событиями в России, разворачивавшимися в эти выходные, и каждый час докладывать ему о сиутации. Там также должны были подготовиться к различному развитию событий.

Кроме того, Байден провел беседу с ключевыми партнерами США, чтобы убедиться, что страны разделяют общую позицию по этому вопросу.

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"Мы должны были убедиться, что мы не дали Путину ни малейшего повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы четко дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", – сказал Байден.

В то же время американский лидер отметил, что до сих пор не ясно, что произошло в России.

"Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и последствия для России и Украины", – подчеркнул он.

Мятеж Пригожина: основные события бунта"вагнеровцев"

23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям ЧВК "Вагнер". Из-за этого был объявлен "поход" на Москву – наемники Пригожина пошли "останавливать" Шойгу. Уже ночью "вагнеровцы" зашли в РФ, а в Ростовской области к утру раздались первые выстрелы.

24 июня наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области. Однако примерно в 200 км от Москвы Пригожин внезапно решил развернуть колонну с военной техникой после переговоров с Лукашенко.

О чем именно они договорились, неизвестно, однако сообщалось, что Пригожин должен отправиться в Беларусь, а "вагнеровцам" предоставят гарантии безопасности. В то же время в Кремле заявили, что все дела, которые в РФ успели возбудить за сутки мятежа, будут закрыты, а участников бунта не будут преследовать.

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