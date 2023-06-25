Конечная цель Пригожина остается неясной.

По мере того, как аналитикам американской разведки становилось все более ясно, что Евгений Пригожин собирался мобилизовать свои вагнеровские войска внутри России, ожидалось, что его марш на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет "намного более кровавым, чем был".

Издание CNN пишет, что американский чиновник сообщил, что было удивление тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам Вагнера, когда они продвигались в Ростов-на-Дону и продвигались к Москве.

Усугубляет эту ситуацию, по словам представителя США, быстрота сделки, заключенной в субботу, 24 июня, которая, по словам Кремля, была заключена при посредничестве Беларуси.

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"Я знаю, что, по нашим оценкам, это будет гораздо более жестоким и кровавым", — сказал чиновник.

В конце концов боя за Москву, где можно было бы ожидать ожесточенного сопротивления, не было. По его словам, заявленная Пригожиным причина прекращения марша Вагнера заключалась в желании избежать кровопролития.

"Сейчас момент, когда можно пролить кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что с одной из сторон прольется русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении", — сказал Пригожин.

Какова была конечная цель Пригожина в его недолгой кампании, остается неясным.

Военный мятеж в России - заявление разведки США

В дни, предшествовавшие маршу Вагнера, по оценкам разведки США, он собирался бросить вызов российскому руководству, сообщили несколько источников, но неясно, было ли это с самим Путиным или с военным руководством, против которого он долгое время выступал.

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