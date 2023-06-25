По мере того, как аналитикам американской разведки становилось все более ясно, что Евгений Пригожин собирался мобилизовать свои вагнеровские войска внутри России, ожидалось, что его марш на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет "намного более кровавым, чем был".
Издание CNN пишет, что американский чиновник сообщил, что было удивление тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам Вагнера, когда они продвигались в Ростов-на-Дону и продвигались к Москве.
Усугубляет эту ситуацию, по словам представителя США, быстрота сделки, заключенной в субботу, 24 июня, которая, по словам Кремля, была заключена при посредничестве Беларуси.
"Я знаю, что, по нашим оценкам, это будет гораздо более жестоким и кровавым", — сказал чиновник.
В конце концов боя за Москву, где можно было бы ожидать ожесточенного сопротивления, не было. По его словам, заявленная Пригожиным причина прекращения марша Вагнера заключалась в желании избежать кровопролития.
"Сейчас момент, когда можно пролить кровь. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что с одной из сторон прольется русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении", — сказал Пригожин.
Какова была конечная цель Пригожина в его недолгой кампании, остается неясным.
Военный мятеж в России - заявление разведки США
В дни, предшествовавшие маршу Вагнера, по оценкам разведки США, он собирался бросить вызов российскому руководству, сообщили несколько источников, но неясно, было ли это с самим Путиным или с военным руководством, против которого он долгое время выступал.