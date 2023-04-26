Политик считает, что финансовую помощь необходимо сократить.

Высокопоставленный член правой фламандской националистической партии N-VA осудил размер финансовой поддержки, предоставляемой бельгийским государством украинским беженцам. Политик призвал федеральное правительство мотивировать тех, кто получил убежище в Бельгии, искать работу.

"Спустя более года после начала войны мы все еще несем моральную ответственность за то, чтобы приветствовать украинцев, в основном женщин, чьи мужчины борются за наши свободы. С другой стороны, ненормальным является объем поддержки, предоставляемой этим беженцам", - цитирует депутата N-VA Тео Франкена издание The Brussels Times

По его словам, в других странах финансовая поддержка украинских беженцев ниже, чем в Бельгии.

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"Эта помощь позволяет нескольким семьям получать суммы от 3000 до 4000 евро в месяц! Мы не можем считать, что эти суммы составляют прожиточный минимум. Они огромные! Наши соседи не платят такие суммы. В Нидерландах помощь, предоставляемая таким образом, на 60% меньше.... Только на 2023 год в бюджете на эту помощь заложено 372 миллионов евро! Это колоссально. Мы не можем позволить себе предоставить такие суммы", - считает политик.

Отмечается, что почти 70 тысяч украинцев обратились за временной защитой в Бельгию с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Подавляющее большинство лиц, ищущих убежища, составляют женщины и дети.

Украинские беженцы в Европе - последние данные

В ООН сообщили, что на территории стран Европы находится около 5 миллионов украицев, которые искали убежище в связи с полномасштабным вторжением Росси в Украину. Особой популярностью пользуются такие страны, как Польша, Германия и Чехия.

При этом согласно опросам, почти 40% украинцев, которые вынужденно оказались за границей, не планируют возвращаться в Украину.

Кроме того, агентства ООН в феврале начали искать 5,6 миллиарда долларов, чтобы помочь украинским беженцам.

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