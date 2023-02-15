Этот запрос стал одним из крупнейших в своем роде.

Агентства ООН ищут 5,6 миллиарда долларов, чтобы помочь украинцам, которые вынуждены были бежать за границу из-за полномасштабной войны.

Эта сумма включает 3,9 миллиарда долларов для Управления по координации гуманитарных вопросов и 1,7 миллиарда долларов Агентству по делам беженцев УВКБ ООН, говорится в совместном пресс-релизе, который передали УНИАН в УКГС ООН.

По плану гуманитарного реагирования для Украины, который объединяет более 650 партнеров (в основном украинских организаций), чтобы обеспечить 11,1 миллиона человек продуктами питания, медицинской, денежной и другой жизненно необходимой поддержкой, нужно 3,9 млрд долларов.

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Кроме того, для плана реагирования для помощи беженцам из Украины нужно привлечь 1,7 млрд долларов. В этом году этот план охватывает 10 стран, принявших беженцев: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Чешскую Республику, а также около 250 партнеров. Благодаря этим средствам будет оказана помощь 4,2 миллиона украинских беженцев и общинам в странах, которые их принимают.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что в прошлом году финансирование было относительно хорошим (покрыто около 70% потребностей), сообщает AP. Гранди также подчеркнул, что в запросе о 5,6 миллиардов долларов, который стал одним из крупнейших предназначенных для помощи одной стране, речь не идет о России, которая утверждает, что приняла 2,8 миллиона украинцев, многие из которых на самом деле были депортированы. По его словам, Россия получает средства для помощи этим людям "из других источников". В то же время он отметил, что если потребуется, в ООН готовы обсудить помощь украинцам в России.

В ООН утверждают, что за прошлый год помогли почти 16 миллионам людей в Украине, в том числе, на оккупированных территориях. Более трети из них получили денежную помощь. А сейчас в результате чрезвычайных разрушений и опустошений около 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Из-за войны многие были вынуждены уехать из Украины, что повлекло гуманитарный кризис такого масштаба, которого в Европе не наблюдалось на протяжении десятилетий.

Помощь переселенцам в Украине

Украинское правительство выплачивает переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2-3 тысячи гривен. При этом они могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации.

Кроме этого, в Одесской области переселенцы могут получить деньги и непродовольственные товары от ООН. А пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей могут получить по 6 тысяч 660 гривен. Помощь оказывает американская благотворительная организация HIAS.

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