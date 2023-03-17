Сейчас в армии Бельгии 400 автомобилей Volvo, от которых страна планирует отказаться.

Бельгия отправит в Украину 240 военных грузовиков марки Volvo. Первые машины отправят уже на следующей неделе.

Как пишет De Standaard, сейчас в армии Бельгии 400 автомобилей Volvo. Страна планирует от них отказаться в 2023 году и большинствоо из этих военных грузовиков передадут Украине.

Отмечается, что некоторые автомобили оснащены кранами и эвакуаторами. С грузовиками передадут запасные части и инструкции по их использованию.

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При этом издание пишет, что идея о том, что так Бельгия избавляется от "старого хлама", не соответствует действительности. Неназванный источник объяснил, что перед принятием решения о передаче Украине этих грузовиков состоялась консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", – добавил он.

Война в Украине: помощь от Бельгии

В начале февраля 2023 года стало известно, что Бельгия планирует передать Украине танки Leopard 1, которые были сняты с вооружения и проданы частному предпринимателю. Бизнесмен готов их продать, но называет куда большую цену, чем та, за которую он эти танки купил.

Ранее сообщалось, что Бельгия объявила о передаче самого большого с начала российского вторжения пакета помощи. Туда вошли также ракеты для комплексов NASAMS.

В ноябре прошлого года правительство страны утвердило новый пакет военной помощи Украине. Туда должны были войти, среди прочего, мобильные лаборатории и подводные беспилотники.

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