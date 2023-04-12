В то же время более половины украинцев ждут возможности вернуться домой.

Сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши, свидетельствуют данные опроса компании по трудоустройству Gremi Personal, проведенного в марте с участием 1270 респондетов.

Еще 55% украинцев планируют вернуться в Украину, 7% – переехать из Польши в другую страну. 82% тех, кто планирует возвращаться, собираются сделать это после завершения войны, 8% – весной, 6% – летом, 4% – осенью.

Количество тех, кто не планирует возвращаться в Украину, за последние полгода выросло более чем вдвое – с 17% до 38%.

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"Это может указывать на ряд факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном, это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие люди уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят расставаться", – комментирует директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме этого, в агентстве отмечают, что за последнее время более 10 тысяч украинских компаний открылись в Польше, в связи с чем у украинцев появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Украинские беженцы в Польше

Польша – страна, принявшая больше всего украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за вторжения России. Более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабной войны. По последним данным, живут в Польше около 2 миллионов беженцев, 739 тысяч из них уже трудоустроены.

10% украинцев в Польше уже выучили язык в совершенстве, 30% – могут свободно общаться. Еще 50% учат язык, но это дается тяжело. 10% украинцев не собираются учить польский.

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