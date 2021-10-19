Ребенка экстренно отвезли в больницу, но медики не смогли его спасти.

Во Вьетнаме после взрыва мобильного телефона умер ученик пятого класса начальной школы Нам Ань в провинции Нгеан.

О трагическом инциденте сообщает Mirror со ссылкой на местного чиновника.

Подросток использовал свой мобильный на онлайн-уроке из-за COVID-ограничений, когда тот внезапно взорвался. В результате взрыва на мальчике загорелась одежда.

Ребенка экстренно отвезли в больницу, но медики не смогли его спасти. Парень умер спустя несколько часов.

Читайте такжеУ австралийки взорвались наушники в самолете: власти страны расследует причиныСообщается, что подросток был в наушниках, когда телефон взорвался. Производитель телефона неизвестен.

На данный момент полиция занимается расследованием причин произошедшего, хотя семья мальчика выступает против этого.

Ранее сообщалось, как жительница Индии пострадала в результате взрыва смартфона, купленного ею за пять дней до инцидента.

По словам мужа пострадавшей, его жена ехала на велосипеде, как вдруг почувствовала жжение в кармане, после чего услышала хлопок, и телефон загорелся. Женщина получила серьезные ожоги.

Автор: Катерина Шварц