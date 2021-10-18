На момент смерти ему было 84 года.

Бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных COVID-19. На момент смерти ему было 84 года.

Об этом сообщили на его странице в Facebook.

Отмечается, что он прошел полный курс вакцинации.

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного штаба, скончался сегодня утром из-за осложнений от COVID-19. Он был полностью вакцинирован", - говорится в сообщении.

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"Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", - указано в сообщении.

Кто такой Колин Пауэлл

Колин Пауэлл стал первым в истории США афроамериканцем, который занял пост советника по национальной безопасности при Рональде Рейгане. Кроме того, он был самым молодым и первым афроамериканским председателем Объединенного комитета начальников штабов при президенте Джордже Буше.

Он был первым афроамериканцем, которому пророчили президентское кресло, но будучи первым госсекретарем Джорджа Буша, он передал ООН неверные разведывательные данные, что оставило "пятно" на его репутации.

Как ранее сообщал УНИАН, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в США в возрасте 91 года, он правил страной 14 лет.

Автор: Анастасия Горбачева