По результатам внутреннего расследования OnePlus официально отказалась брать на себя ответственность за случившееся.

Жительница Индии пострадала в результате взрыва смартфона, купленного ею за пять дней до аварии.

Об этом сообщает Times of India.

В своем Twitter муж пострадавшей написал, что инцидент произошел в городе Бангалор на юге Индии еще несколько дней назад, однако компания-производитель OnePlus выразила свою позицию только сейчас.

Мужчина утверждает, что, когда его жена ехала на велосипеде, она почувствовала жжение в кармане, после чего услышала хлопок и телефон Nord 2 загорелся. Женщина получила серьезные ожоги.

Изначально в OnePlus выразили свое сочувствие пострадавшей и предложили ей компенсировать ущерб.

Читайте такжеOnePlus выходит на мировой рынок с новой серией топовых флагманов (видео)Спустя несколько дней производитель заявил о завершении внутреннего расследования и в официальном заявлении отказался брать на себя ответственность за случившееся.

"Повреждение этого устройства было вызвано отдельным инцидентом, связанным с внешними факторами, а не какой-либо производственной проблемой или проблемой с продуктом", - утверждают в OnePlus.

Также в компании утверждают, что все их продукты проходят тщательные испытания на качество и безопасность.

Стоит отметить, что телефоны от китайского производителя OnePlus уже не впервые попадают в скандал. В прошлом году пользователи заявили о самопроизвольном сбросе всех настроек устройства до заводских.

Автор: Станислав Кожемякин