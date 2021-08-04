Жительница Индии пострадала в результате взрыва смартфона, купленного ею за пять дней до аварии.
Об этом сообщает Times of India.
В своем Twitter муж пострадавшей написал, что инцидент произошел в городе Бангалор на юге Индии еще несколько дней назад, однако компания-производитель OnePlus выразила свою позицию только сейчас.
Мужчина утверждает, что, когда его жена ехала на велосипеде, она почувствовала жжение в кармане, после чего услышала хлопок и телефон Nord 2 загорелся. Женщина получила серьезные ожоги.
Изначально в OnePlus выразили свое сочувствие пострадавшей и предложили ей компенсировать ущерб.
Читайте такжеOnePlus выходит на мировой рынок с новой серией топовых флагманов (видео)Спустя несколько дней производитель заявил о завершении внутреннего расследования и в официальном заявлении отказался брать на себя ответственность за случившееся.
"Повреждение этого устройства было вызвано отдельным инцидентом, связанным с внешними факторами, а не какой-либо производственной проблемой или проблемой с продуктом", - утверждают в OnePlus.
Также в компании утверждают, что все их продукты проходят тщательные испытания на качество и безопасность.
Стоит отметить, что телефоны от китайского производителя OnePlus уже не впервые попадают в скандал. В прошлом году пользователи заявили о самопроизвольном сбросе всех настроек устройства до заводских.