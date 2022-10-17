После объявленной в России мобилизации Грузия стала одной их главных стран, куда массово начали выезжать россияне

Грузия не исключает пересмотра безвизового режима с Российской Федерацией. Заявление прозвучало на фоне наплыва россиян после объявленной мобилизации.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции с коллегой из Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим (с Россией – УНИАН), который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - заявила политик.

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Зурабишвили отметила, наплыв россиян является вызовом, но не угрозой. При этом она указала, что в основном приезжают выходцы из Грузии, которые утратили гражданство или имеют двойное гражданство.

По данным Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии, с января по сентябрь россияне совершили более 780 тысяч туристических поездок, что в 5,5 раза больше этого показателя за предыдущий год.

Мобилизация в России - что известно

Президент РФ объявил о "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако СМИ сообщили, что реальная цифра в три или даже четыре раза больше.

Мобилизация в РФ проводилась хаотично: повестки присылали как умершим, так и многодетным отцам.

В России тысячи мужчин решили сбежать от моилизации, выехав в соседние страны. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации, а на границе с Грузией, где скопились очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

С конца сентября из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона граждан выехали из России.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин.

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