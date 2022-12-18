Он объяснил, что не видит конца войны в Украине в ближайшем будущем из-за ее глобального характера.

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине является глобальной и конца ей не будет в ближайшее время.

Такое мнение понтифик высказал в интервью испанскому изданию АВС. Он добавил, что старается делать все, что может для завершения войны, однако к нему никто не прислушивается.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это глобальная война... Много рук мешают котел войны... Я думаю, что войну начинают, когда империя начинает слабеть. И когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продавать. На карту поставлено очень многое", - выразил мнение Франциск.

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На вопрос журналиста о том, что Папа Римский пытается взять на себя роль посредника, но с обеих сторон есть люди, критикующие его, он ответил, что принимает посланников всех сторон.

"Я принимаю здесь всех. Сейчас Владимир Зеленский в третий раз присылает ко мне одного из своих духовных советников. Остаюсь на связи, принимаю их, помогаю…", - пояснил Франциск.

Он еще раз подчеркнул, что то, что происходит в Украине, очень ужасно и жестоко. "Это действительно очень серьезно. Это то, что я продолжаю осуждать", - отметил Папа Римский.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

28 ноября в интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "самыми жестокими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что у него есть много информации о жестокости российских войск в Украине.

Ранее Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины, однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.

А 14 декабря Франциск призвал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги пожертвовать на помощь "страждущему народу Украины".

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