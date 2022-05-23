Крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к брендам, покидающим РФ из-за войны в Украине.

Американская компания Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, после 15 лет работы приняла решение уйти из России. Бренд больше не будет представлен на российском рынке.

Таким образом крупнейшая в мире сеть кофеен присоединилась к ряду ведущих западных брендов, покидающих Россию из-за войны против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, сегодня, 23 мая, компания объявила, что окончательно свернет работу 130 заведений в России. Starbucks не предоставила подробностей о финансовых последствиях выхода.

В компании заявили, что около 2 тысяч сотрудников в России будут продолжать получать зарплату в течение шести месяцев, а также получать помощь в поиске новой работы.

Напомним, мировой кофейный гигант Starbucks приостановил деятельность своего лицензиата в России 8 марта почти сразу после начала войны в Украине.

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