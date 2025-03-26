Стратегические приоритеты Китая делают его участие в обеспечении безопасности Украины крайне маловероятным.

Китай рассматривается как одна из стран, которые могли бы присоединиться к европейским союзникам Украины и принять участие в миротворческой миссии. Однако несмотря на то, что Китай позиционирует себя как нейтральный посредник, его решение в этом вопросе почти наверняка будет отрицательным, пишет научный сотрудник Института Чархара Хао Нань в статье для scmp.com.

Прежде всего, участие Китая в миротворческой деятельности всегда было связано с Советом Безопасности ООН. А Россия, как постоянный член совета с правом вето, вряд ли одобрит какую-либо миссию под руководством ООН, которую она сочтет неблагоприятной. Соответственно, без мандата ООН у Китая будет правовой базы и обоснования, которые обычно требуются для отправки войск за границу.

Кроме того, именно стратегия Китая делает его участие в обеспечении безопасности Украины крайне маловероятным, указывает эксперт.

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"Хотя Китай риторически поддерживает территориальную целостность Украины, он также укрепил экономические и стратегические связи с Россией. Отправка миротворцев в Украину рискует оттолкнуть Москву, которую Пекин считает важнейшим геополитическим партнером в борьбе с западным влиянием. Для Китая расходы на развертывание войск намного перевешивают любые дипломатические выгоды", - считает он.

Аналитик напоминает, что, хотя Китай является крупнейшим поставщиком миротворческих войск среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, его внимание было сосредоточено в Африке и на Ближнем Востоке, где у Китая обширные экономические интересы, но меньше прямых политических связей.

В то же время война в Украине тесно переплетена со стратегическим позиционированием Китая в Евразии. Любое участие, даже в рамках миротворческого мандата, рискует втянуть Китай в более широкую геополитическую борьбу между Россией и Западом — то, чего Пекин постарается избегать любой ценой, подчеркивает он.

Кроме того, развертывание китайских миротворцев в Украине будет проблематичным и с точки зрения военной логистики. Как отмечает Хао Нань, миротворческие силы Китая хорошо подготовлены для миссий ООН, но имеют ограниченный опыт работы в активных зонах конфликтов в Европе:

"Сложность украинской войны, отмеченная сменой линий фронта, вмешательством посредников и глубоко укоренившейся враждебностью, сделала бы любую миротворческую миссию особенно сложной в управлении. В отличие от относительно стабильных операций в африканских странах, таких как Южный Судан или Демократическая Республика Конго, миссия в Украине будет связана с гораздо большим риском и политической чувствительностью".

Также США и их союзники скорее всего будут относиться к китайскому миротворческому развертыванию с подозрением, интерпретируя его как попытку Пекина расширить свое влияние в Восточной Европе, указывает он.

Поэтому идея китайских миротворцев в Украине вряд ли будет реализована. Вместо этого Китай продолжит играть роль в войне посредством дипломатии, экономического взаимодействия и призывов к диалогу, прогнозирует аналитик.

Миротворцы в Украине

Ранее спикер британского правительства заявил, что "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, готовых в той или иной степени помочь Украине защититься от России. Из них часть стран готовы отправить собственных миротворцев после войны.

В то же время УНИАН писал, что у Путина есть "оружие" против британских миротворцев в Украине. Он якобы может использовать Европейский суд по правам человека в качестве оружия против британских военных.

Кроме того, Китай озвучил четкую позицию по отправке миротворцев в Украину. СМИ ранее публиковали информацию о возможном участии КНР в этой миссии. Однако представитель МИД Китая Го Цзякунь четко опроверг эти заявления.

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