Британцы все до единого знают, кто агрессор в войне России против Украины, и они готовы к отправке миротворцев, но они также осознают существующие опасения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был одним из первых европейских лидеров, который предложил отправить своих миротворцев в Украину по окончанию войны, как отдельного элемента гарантий безопасности. Сейчас он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном работает над привлечением других стран к созданию "коалиции желающих", которая и сформирует будущие общие миротворческие силы, пишет The Washington Post.

Сообщается, что британская общественность — включая людей призывного возраста — в целом поддерживает идею отправки войск в Украину. Великобритания имеет долгую историю военных интервенций за границей, и британцы привыкли видеть по телевизору своих соотечественников, развернутых в иностранных странах. К примеру, совсем недавно принц Уильям посетил Эстонию, чтобы выразить поддержку британским солдатам, охраняющим границу НАТО с Россией.

Однако в кругах, занимающихся безопасностью, растут опасения по поводу того, сможет ли европейская военная миссия удерживать такую операцию в долгосрочной перспективе — особенно без значимой поддержки США.

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"Существует большая осторожность по поводу того, как будут работать эти силы, каким будет их мандат, смогут ли они рассчитывать на прикрытие со стороны США или же окажутся легкой мишенью для [кремлевского диктатора] Путина", — заявил международный директор Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эял.

Кроме того, по его словам, в оборонном сообществе есть серьезные сомнения в том, хватит ли ресурсов для поддержки такой европейской миссии. СМИ пишет, что британская армия, как и многие армии мира, сталкивается с проблемами в наборе и удержании военнослужащих. В 2010 году ее численность превышала 100 000 человек, тогда как к 2024 году она сократилась до 72 000.

"Если это поможет сохранить мир, я, безусловно, поеду в Украину", — сказал 18-летний Доминикас Белоглазовас после посещения офиса по набору в армию. При этом подчеркивается, что в британском обществе все до единого четко понимают, что именно Россия агрессор.

Официальные лица обсуждают отправку от 10 000 до 30 000 солдат. Стармер вскоре также упомянул о возможной воздушной и морской поддержке. При этом журналисты отмечают, что развертывание такой миссии потребует значительного увеличения военного бюджета.

По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Бена Барри, для восстановления потенциала вооруженных сил Великобритании потребуется увеличить расходы на оборону до более чем 3% ВВП. Стармер же пообещал довести военный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году.

34-летний Витаутас Станкявичюс отверг идею привлечения на службу по медицинским причинам, но выразил скептицизм относительно миссии в целом. "Даже если они согласятся на мир, они не собираются соблюдать соглашение о мире. Путин хочет получить все "старые земли", которые Россия имела, когда она была в Советском Союзе. Как только Путин увидит возможность, он собирается ударить снова", - сказал он.

Другие новости о миротворческой миссии

Ранее УНИАН сообщал, что у Путина есть "оружие" против британских миротворцев в Украине. Он якобы может использовать Европейский суд по правам человека в качестве оружия против британских военных.

Кроме того, Китай озвучил четкую позицию по отправке миротворцев в Украину. СМИ ранее публиковали информацию о возможном участии КНР в этой миссии. Однако представитель МИД Китая Го Цзякунь четко опроверг эти заявления.

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