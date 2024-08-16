Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал закончить войну в Украине, назвав незаконное вторжение России "драчкой". За этим кроется не один шар причин.

Первая - он, хотя и специфический, все же союзник Путина. Иногда в информпространстве можно даже встретить мнения, что Лукашенко - стратегическое ИПСО Путина. Мол, он только внешне выглядит как "руководитель независимого государства, который что-то говорит". Но часто он говорит "что-то" именно в русле тех нарративов, которые выгодны России.

То есть, нельзя исключать, что Лукашенко время от времени озвучивает тезисы, которые в информационное пространство хотел бы вынести Кремль, но, по ряду причин, напрямую сделать это не может.

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Сейчас мы действительно видим, что Россия абсолютно не побеждает, а операция в Курской области показала слабость непосредственно режима Путина. Поэтому не исключено, что Лукашенко действительно забрасывает какие-то такие тезисы о мире потому, что Путину очень выгодно было бы сейчас перемирие. И желательно с тем, чтобы его войска остались на занимаемых позициях в Украине, а украинцы вывели свои подразделения из Курской области.

Кстати, в этой же парадигме звучат упреки Лукашенко о готовности применить тактическое ядерное оружие, если "иностранные войска пересекут границу". Хотя большой вопрос: его ли это ядерный потенциал? Есть ли он вообще? И даже если он есть в Беларуси, контролирует ли Лукашенко его? Или контролируют россияне, а он просто закрывает на это глаза?

На самом деле это риторические вопросы. Ведь самая главная функция режима Лукашенко в пользу России - держать нас в напряжении, отвлекать внимание, усложнять просчеты аналитиков по военным, политическим и дипломатическим действиям.

Вторая причина - угроза, которую Лукашенко чувствует со стороны Украины. Если до февраля 2022 года украинцы не воспринимали Минск враждебно, то после февраля 2022 года, когда по территории Беларуси шли российские войска, статус Беларуси и Лукашенко в глазах украинцев сильно изменился. Он стал соагрессором. И он понимает: если он однозначно выступит на стороне России, он может потерять "престол" (а власть в своей вотчине он выстраивал десятилетиями, потерять все в один миг - очень страшно). Армия Беларуси небольшая и совсем не мощная, если сравнивать с боевым опытом украинской армии (и он это понимает). Из 50-60 тысяч личного состава вооруженных сил не факт, что реально боеспособными будут 5-10 тысяч. И, насколько нам известно, беларусы не отличаются какой-то сильной воинственностью. У них не чувствуется такой риторики, как от россиян, что "украинцев надо поставить на место". Я думаю, что Лукашенко должен с этим считаться.

Третья причина - угроза Лукашенко со стороны России. Нельзя исключать, что Путину может что-то не понравиться и он уничтожит старого "союзника" руками своих людей в Беларуси (а некоторые беларуские чиновники и военные более пророссийские, чем этого надо для сохранения режима Лукашенко).

К примеру, уже сейчас в информационном поле циркулируют тезисы, что якобы Лукашенко сговорился с Украиной, отвел беларуские войска от границы и украинские войска, которые были там наготове, освободились, чтобы пойти в наступление на Курскую область РФ. Поэтому, мол, Лукашенко "виноват в наступлении украинских войск на Курщине". И этот тезис активно подогревается российскими так называемыми военкорами. Лукашенко даже пришлось делать заявление, что он усиливает границу - возможно, отправит "Искандеры" и "Полонезы"...

Поэтому, когда Лукашенко говорит, что эта война "не нужна ни украинскому народу, ни русским, ни беларусам", он все-таки связывает Беларусь с этой войной и видит угрозу для себя. Более того, если он чувствует давление Кремля по поводу, например, необходимости прямого вступления беларусов в войну, его месседж о "пора заканчивать драчку" - это заявление с точки зрения самосохранения и лично Лукашенко, и его режима в Беларуси. То есть, не исключено, что это, так сказать, крик души. Война ему совсем не нужна.

Ярослав Чорногор, директор Программы "Российские и беларуские студии" аналитического центра "Украинская призма"