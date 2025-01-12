Косиняк-Камыш также рассказал об усталости от "молодых украинских мужчин".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг возможность отправки польских войск в Украину для закрепления возможного прекращения огня, а также рассказал об усталости в польском обществе от "молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях". Об этом пишет Financial Times.

"Когда появится мирный план (мирный план избранного президента США Дональда Трампа, - ред.), мы его обсудим, но пограничные государства не являются теми, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО", - сказал министр.

Издание напомнило, что несмотря на то, что Польша является верным союзником Украины в ее защите от России, отношения стран "были напряженными из-за исторического недовольства, дешевого украинского сельскохозяйственного экспорта и растущего разочарования гражданами Украины, которые покинули свою страну".

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"Конечно, есть усталость в польском обществе, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях или останавливаются в пятизвездочных отелях", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Другим недавним "моментом трения" между Украиной и Польшей, отмечается в материале, стал отказ Польши поставлять Украине запасы самолетов МиГ-29, которые, по словам Варшавы, все еще нужны для собственной безопасности.

"С одной стороны, я понимаю президента Зеленского (Владимир Зеленский - президент Украины, - ред.), потому что это его роль - всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали только каски, мы присылали танки", - отметил Косиняк-Камыш.

Возможное введение миротворческий войск в Украину: последние новости

Как сообщал ранее УИНАН, Конституция Украины позволяет принять решение о направлении на территорию нашей страны иностранных военных формирований, которые могут выполнять функцию миротворческих. Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как их можно допустить сюда.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза считает, что Германия должна вмешаться в ситуацию в Украине в соответствующее время "с хорошо оснащенными войсками".

Большинство граждан Германии поддержали идею миротворческой миссии в Украине. 56% граждан - за идею развертывания международной миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня. 19% опрошенных выступили принципиально против отправки миротворцев, 25% - не определились по этому вопросу.

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