По мнению министра, администрация Трампа предложит "другую форму этих мер".

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января может стать последней встречей такого типа, сообщил на пресс-конференции министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет 300 Polityka.

По его словам, скорее всего, администрация избранного президента США Дональда Трампа предложит "другую форму этих мероприятий", ведь создателем нынешнего формата является действующий министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация, видимо, предложит другую форму этих мероприятий. Я считаю, что НАТО должно взять на себя большее бремя, как сейчас", - сказал Косиняк-Камыш.

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Чиновник также сообщил, что в понедельник, 13 января, он будет обсуждать с министрами обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии, а также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные изменения, которые произойдут в связи с "будущей инаугурацией президента Трампа".

"Рамштайн" 9 января: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, следующий "Рамштайн" состоится 9 января. Это будет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии. На нем обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, чего ожидать от заседания "Рамштайна". Он сказал, что вряд ли стоит ожидать решения о каком-то новейшем оружии для Украины, но позитив будет. "Там будут согласовываться логистические пути, сроки поставки оружия, возможности его принять", - сообщил эксперт.

В Пентагоне рассказали, как поддержат Украину на заседании "Рамштайн": встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывной поставки ключевых возможностей, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также усилиями по укреплению оборонной промышленной базы.

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