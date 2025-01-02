При этом значительно меньше немцев поддерживают участие немецких военных в такой миссии.

В Германии 56% граждан поддерживают идею развертывания международной миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov, передает "Немецкая волна". Так, 19% опрошенных выступили принципиально против отправки миротворцев в Украину, 25% - не определились по этому вопросу.

При этом поддержка участия Германии в миротворческой миссии значительно ниже. Только 23% респондентов высказались за участие немецких солдат в такой миссии, а 33% - против.

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Дискуссии относительно миротворцев в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. По его словам, продолжаются консультации и в этом помогает президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксперт Олег Белоколос убежден, что на текущем этапе идея миротворцев выглядит почти не реалистичной. На это нет ни политической воли, ни банального финансирования. Издание The New York Times также писало, что идею миротворцев обсуждают, но в нее не верят.

Кандидат в канцлеры Германии, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявлял в декабре прошлого года, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только с согласия России. Политик отметил, что для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву. Главным фактором является согласие РФ, без которого, по его мнению, такие миссии не будут эффективными и могут обострить ситуацию.

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