Это станет вкладом страны в европейскую архитектуру безопасности.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер считает необходимым размещение немецких солдат в Украине после завершения войны.

В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung эксперт Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики заявил, что "в подходящее время" его страна обязана вмешаться в ситуацию в Украине с хорошо оснащенными войсками:

"Как экономически самая сильная страна Европы, Германия должна быть готова внести значительный вклад в миротворчество и европейскую архитектуру безопасности".

Отправка западных войск в Украину

Напомним, что европейские страны обсуждают формирование сил, которые могли бы отправить в Украину в случае подписания мирного соглашения с Российской Федерацией.

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Предполагается, что эти военные могли бы обеспечить безопасность буферной зоны, предостерегая оккупационные войска от повторного нападения.

Как сообщалось, в ЕС рассматривают возможность отправки в Украину около 40 тысяч своих военнослужащих.

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