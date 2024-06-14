Представителей Китая, а также Бразилии, которая в настоящее время председательствует в "Большой двадцатке", на саммите не будет.

После более чем двух лет войны Украина все еще пытается заручиться поддержкой стран Глобального Юга. Как пишет Bloomberg, на мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня, будут представлены лидеры "Большой семерки", включая канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, но важных представителей Бразилии, которая в настоящее время председательствует в "Большой двадцатке", там не будет. В отсутствие российской делегации не ожидается также ни одного высокопоставленного чиновника из Китая.

"Такая реальность рискует свести на нет усилия Украины по прекращению боевых действий. Хотя на встрече будут присутствовать около 90 стран, узкий набор целей, включая ядерную безопасность и продовольственную безопасность, все же не смог убедить некоторых ключевых лидеров стран Глобального Юга приехать", - отмечает издание.

Как отмечал президент Индонезии Прабово Субианто, многие страны считают, что на мирном саммите "должны присутствовать все элементы, особенно Россия".

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В то же время Китай и Бразилия, входящие вместе с Россией в группу БРИКС, выдвинули свои собственные предложения по прекращению войны. В частности, их план призывает к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, что является альтернативой предложениям Киева, поддерживаемым Западом.

Возможно, это побудило Владимира Зеленского использовать выступление на "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре, чтобы призвать азиатских лидеров присоединиться к саммиту, обвинив при этом Пекин в сотрудничестве с Москвой, пишет Bloomberg.

"Я думаю, что это очень неразумно с его стороны, потому что он должен знать, что у Китая много друзей в Азии", - сказал экс-чиновник в министерстве иностранных дел Сингапура и председатель Совета Безопасности ООН Кишор Махбубани.

Еще один дипломат из одной из стран Юго-Восточной Азии отметил, что невозможно говорить о мире, когда другая сторона отсутствует, отметив, что даже Израиль и ХАМАС ведут переговоры.

Борьба за влияние между США и Китаем

В прошлом году западные чиновники признали, что проигрывают в борьбе за мировое влияние вокруг войны в Украине, и начали предпринимать усилия, чтобы изменить мнение в свою пользу.

"Но это нелегкая борьба, учитывая глобальный охват Китая как экономики номер два в мире, а также то, что страны от Индии до Египта продолжают смотреть на Россию с точки зрения торговли, энергетики, обороны или исторических и культурных причин", - говорится в статье.

Для Пекина саммит и встреча министров иностранных дел стран БРИКС в России на этой неделе - часть ненужной "битвы за нарративы", говорит Цуй Хунцзянь, бывший китайский дипломат.

По его словам, Китай, скорее всего, "ждет возможности для более практичного случая", чем швейцарское мероприятие. Это могут быть прямые переговоры между Россией и Украиной и многосторонний формат, руководствующийся "духом компромисса, а не блоковой конфронтации".

По словам Абхисита Вейджадживы, бывшего премьер-министра Таиланда, проблема заключается в фундаментальном отсутствии доверия между США и Китаем и их соответствующими орбитами.

"Из-за этого очень трудно понять, как одна из сторон может претендовать на легитимность инициации какого-либо мирного саммита", - сказал он в интервью. "Другая сторона просто не согласится на это".

Мирный саммит в Швейцарии начнется уже завтра

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии уже на этих выходных. В нем должны принять участие 90 государств и организаций. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что главными пунктами Формулы мира выбраны ядерная и продовольственная безопасность, а также возвращение депортированных и пленных.

Китай и ряд других стран Глобального Юга настаивают на участии России в этом процессе. Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва отказался от участия, заявив, что "нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют обе стороны конфликта".

В конце мая Бразилия вместе с Китаем объявила о проведении альтернативного саммита мира (в противовес швейцарскому). Основная идея, провозглашенная ими, заключается в замораживании войны на текущих позициях.

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