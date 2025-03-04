По словам вице-президента США, спор начался после его ответа журналисту.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который возник в Белом доме. По его словам, все началось с того, что ответ Вэнса на вопрос журналиста "вывел" украинского президента из равновесия, передает Fox News.

"Я думаю, что было просто определенное ощущение - не хватало уважения. Было определенное чувство собственного достоинства", - отметил Вэнс.

В издании напомнили, что во время встречи в Овальном кабинете вице-президент США объяснил важность привлечения дипломатии для прекращения войны. В то же время Зеленский рассказал о незаконной аннексии Крыма, предыдущих неудачных мирных соглашениях и перемирии 2019 года, которое нарушила Россия и спросил:

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"О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?".

На что Джей ответил:

"Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны. Я думаю, что это неуважение с вашей стороны - приходить в Овальный кабинет и пытаться решать это перед американскими СМИ... Вы должны благодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту".

Уже в интервью Fox News вице-президент США отметил, что пытался разрядить ситуацию и провести разговор с президентом Украины наедине.

"Президент сказал: "Нет, на самом деле, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел", - отметил Вэнс.

Также известно, что соглашение о полезных ископаемых, которое должны были подписать Трамп и Зеленский, сорвалось после того, как президента Украины попросили покинуть Белый дом. На что Вэнс сказал:

"Президент поставил перед своей администрацией очень четкую цель. Он хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и, конечно, президент Путин, оба должны сесть за стол переговоров. И в конечном итоге именно на этом все развалилось. Мне действительно безразлично, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то другом. Но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента".

По словам политика, война не может продолжаться вечно, ведь для этого не хватает украинских сил, нет достаточно денег США и боеприпасов, чтобы финансировать этот конфликт "до бесконечности".

"Единственный реалистичный путь к урегулированию - это путь президента Трампа. Мы призываем и президента Зеленского, и президента Путина идти по этому пути".

США и Украина - последние новости

Ранее в Белом доме подтвердили прекращение помощи Украине. По словам официального представителя Белого дома, президент США Дональд Трамп принял такое решение после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу.

В то же время издание CNN сообщило, что США остановили помощь Украине, чтобы добиться от Зеленского извинений. Официальные чиновники рассказали журналистам, что Трамп и его помощники хотят получить от Зеленского признание своей вины после пятничной ссоры.

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