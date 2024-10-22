Индия активно сотрудничает с российской стороной по вопросу индийцев, которые были завербованы для участия в войне против Украины.

Властям Индии удалось освободить из россйиской армии 85 своих граждан. Они были завербованы для участия в войне против Украины военными РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Викрам Мисри, пишет Hindustan Times. "На данный момент... из России вернулись около 85 человек. Мы также получили останки некоторых индийцев, которые погибли на войне", - сказал он.

"Около 20 человек все еще остаются в российской армии, и мы оказываем давление, требуя скорейшего освобождения всех оставшихся индийцев из вооруженных сил РФ", - отметил Мисри.

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Министр добавил, что индийская сторона находится в "очень тесном контакте" с собеседниками в министерствах иностранных дел и обороны РФ по "вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом привлечены к участию в боевых действиях в составе российской армии".

Источники издания сообщили, что вопрос освобождения оставшейся части индийцев премьер-министр Нарендра Моди обсудит с Путиным на полях саммита БРИКС.

Издание подчеркнуло, что освобождение и репатриация индийских граждан, завербованных на войну против Украины, стало ключевым для Индии после гибели по меньшей мере 9 ее граждан на передовой.

Как РФ заставляет иностранцев воевать в Украине

19 сентября стало известно, что Индия вернула из РФ часть своих граждан, которых обманом заставили воевать против Украины. Индийцы, которые еще находится "в процессе" возвращения на родину, рассказав о всех переживаниях.

Также известно, что в Волчанске ВСУ заметили наемников из Египта, которых используют оккупанты.

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