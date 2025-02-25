Европейский Союз хочет заручиться поддержкой Индии в вопросе ужесточения санкций против Российской Федерации.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление европейского чиновника. Так, во время визита в Нью-Дели президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о помощи:

"ЕС стремится усилить санкции против России. Война России в Украине угрожает Индии так же, как и Европе, она может сыграть важную роль в прекращении войны и обеспечении длительного мира".

Во время двухдневного визита Фон дер Ляйен и другие официальные лица обсудят торговый коридор через Аравийский полуостров, соединяющий Индию с Европой, вопросы расширения доступа к рынкам и высокие тарифы Индии на ряд товаров. Важных объявлений не ожидается, обе стороны будут пытаться создать основу для формирования повестки дня саммита Индия-ЕС, который запланирован на конец года.

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