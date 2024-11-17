Европа активнее поддерживает идею Трампа по мирным переговорам Украины и РФ, - WSJ

Поскольку поддержка Киева США под сомнением, многие европейские чиновники считают дипломатию лучшим вариантом для Украины.

Усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа по началу мирных переговоров между Россией и Украиной находят все больше поддержки среди европейских союзников Киева. В то же время в Европе растут опасения, что время работает не в пользу Украины, пишет The Wall Street Journal.

На фоне обсуждений европейских лидеров о том, смогут ли они компенсировать возможную потерю американской помощи, если администрация Трампа прекратит ее предоставление, во многих столицах признают неотложность поиска выхода из конфликта. Чиновники отмечают, что Россия закрепляет свои позиции, тогда как Украина сталкивается с нехваткой ресурсов.

Сближение позиций Европы и новой администрации США относительно открытости к переговорам контрастирует с ситуацией полгода назад. Тогда европейские политики опасались, что быстрое стремление Трампа к соглашению с Кремлем может навредить Украине. Однако в Европе остаются сомнения относительно того, насколько США позволят Киеву влиять на формирование соглашения. В то же время лидеры обеспокоены возможными уступками, на которые Трамп может пойти ради достижения мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что решительная позиция Трампа в отношении России может способствовать прогрессу в переговорах. В то же время Зеленский предостерегает от рисков таких контактов, подчеркивая: "

Это именно то, чего Путин давно хотел: ослабить изоляцию России и проводить переговоры, которые ни к чему не приведут. Как он это делал в течение десятилетий".

Однако в Вашингтоне считают, что Украина, из-за ситуации на фронте, может оказаться в положении, когда переговоры станут неизбежными. Несмотря на официальную позицию Киева по возвращению всех оккупированных территорий, в украинском обществе постепенно растет поддержка идеи территориальных компромиссов. По данным опроса Киевского международного института социологии, в октябре 32% респондентов согласились бы на частичные территориальные уступки в обмен на мир, что значительно больше, чем 14% год назад.

Зеленский представил свой план обеспечения победы, который предусматривает усиление военной помощи и гарантий безопасности для Украины. По словам президента, прекращение огня не должно стать возможностью для России перевооружиться.

Европа готовится к действиям Трампа

В то же время некоторые европейские столицы уже готовятся к возможному сокращению американской помощи Украине. На встрече в Будапеште, например, обсуждались планы действий в случае изменения политики США после вступления Трампа в должность. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, давно призывает к скорейшему завершению войны и поддерживает подход Трампа.

В большинстве европейских стран пока сохраняется позиция по поддержке Украины "пока это будет нужно". Однако на переговорах в Будапеште лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджия Мелони выразили обеспокоенность, хватит ли у Европы ресурсов для обеспечения необходимой помощи Киеву в случае прекращения американской поддержки.

После телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным представитель немецкого правительства заявил, что Шольц призвал к справедливым переговорам. Кремль, в свою очередь, подчеркнул, что Россия готова вести диалог при условии признания новых "территориальных реалий".

Однако остается вопрос, как именно будут реализованы эти переговоры и готов ли Путин вести их добросовестно. Дипломаты предупреждают, что возможные соглашения, такие как длительное удержание Украины от вступления в НАТО, могут вызвать новые политические вызовы для европейских правительств.

Некоторые высокопоставленные европейские дипломаты заявили своим столицам, что им также нужно быть готовыми к возможному подталкиванию Трампа к европейским войскам по обеспечению гарантий безопасности для Украины и контроля за прекращением огня на украинской стороне линии соприкосновения.

"Любое такое решение может быть политически сложным для европейских правительств, включая европейские ядерные державы, Великобританию и Францию. Сделать это без какого-либо участия или обещания поддержки США, если Россия возобновит войну в будущем, сделает такой шаг еще более рискованным", - пишет издание.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что Трампу удастся остановить войну в Украине. Он предупреждает, что ни Киев, ни Москва не готовы к существенным уступкам, а попытка Трампа оставить Украину без оружия только ухудшит ситуацию.

Зато канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Трамп имеет более утонченную позицию относительно войны в Украине, чем ему приписывают. Немецкий лидер не верит, что Трамп пойдет на кулуарные договоренности с Путиным.

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