Дипломат отмечает, что ни Киев, ни Москва не готовы на уступки, а Трамп не может позволить себе просто "бросить Украину под автобус".

После прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться. Такое мнение в авторской статье для The Economist высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что очевидной целью Владимира Путина является покорение всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей". Особенно с учетом усилий, потраченных в последние три года.

"Аналитики, похоже, строят свои модели мира [в Украине] на предположении, что господин Путин является человеком, который принимает рациональные решения. Они пропускают то, что он ведет войну своей жизни и что его амбиции выходят за пределы простой территории", - подчеркнул Кулеба.

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По мнению бывшего министра, даже если Дональд Трамп решит остановить военную помощь Украине, вынуждая Киев к уступкам России, это не означает, что Владимир Зеленский сразу пойдет на эти уступки. Ведь Украина все еще будет иметь определенные запасы оружия, ранее полученные от США, также есть помощь из Европы.

"Если бы господин Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества оказала бы сопротивление. Внутренние беспорядки угрожают внутренним распадом страны. Это дало бы господину Путину победу, которую он давно желал, рисуя Украину как государство-неудачника, но ответственность за это ляжет прямо на господина Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном", - подчеркнул Кулеба.

Таким образом, бывший министр убежден, что ни Зеленский, ни Путин не согласятся на что-то подобное Минским соглашениям. В свою очередь Трамп не может позволить себе неудачу с обещанием закончить войну, но также он не может "бросить Украину под автобус", потому что тогда он будет выглядеть слабым и в конце концов будет вынужден возобновить помощь Украине даже в большем объеме, чем до сих пор.

"Итак, те, кто жаждет деэскалации под руководством новоизбранного президента, могут быть ошеломлены, увидев полную противоположность в ближайшие месяцы. Сейчас и господин Зеленский, и господин Путин рассматривают господина Трампа как свой шанс склонить чашу весов в свою пользу. Мистер Трамп, в свою очередь, будет вынужден следовать им в эскалации собственной линии", - резюмирует Кулеба.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, в Варшаве срочно собирается "Веймарский треугольник+" по войне в Украине. На фоне переговоров Шольца с Путиным в МИД Польши заявили, что "дела ускоряются".

Также мы рассказывали, что по мнению немецкого канцлера Олафа Шольца, Дональд Трамп имеет "более утонченную позицию" по Украине, чем то, что ему приписывают. В частности Шольц не верит, что новоизбранный президент США пожертвует Украиной.

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