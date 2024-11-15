Немецкий канцлер не услышал в разговоре с Трампом его намерения предать украинцев.

Дональд Трамп имеет "более утонченную позицию" в отношении Украины, чем то, что ему приписывают. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

"У меня сложилось впечатление, что он занимает более утонченную позицию, чем это часто предполагают", - сказал Шольц, ссылаясь на свой разговор с Трампом после его победы на выборах.

Немецкий канцлер также не верит, что Трамп может заключить определенную сделку с Владимиром Путиным по Украине в обход интересов Киева.

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"Ничто в разговоре [с Дональдом Трампом] не указывало на это", - заверил Шольц.

Дональд Трамп и Украина: последние новости

Как писал УНИАН, в некоторых европейских кругах и даже в Киеве "тайно" радуются тому, что переизбранный президентом США Дональд Трамп может положить конец развязанной Россией войне. При этом есть надежда, что заключенное при посредничестве Трампа мирное соглашение может быть более-менее приемлемым для Украины.

При этом эксперты выражают убеждение, что Трамп не пойдет на безосновательные уступки Путину, ведь он гордится своим переговорным "талантом". К тому же, чтобы не говорить с Москвой со слабой позиции, Трампу не выгодно прямо сейчас обрезать поставки оружия Украине.

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