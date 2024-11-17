Крис Райт был спонсором второй предвыборной кампании Трампа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой министра энергетики. Он выбрал бизнесмена Криса Райта, который выступал против усилий по борьбе с изменением климата, пишет Associated Press.

Отмечается, что Райт был спонсором предвыборной кампании республиканца и является гендиректором компании Liberty Energy, которая занимается производством ископаемого топлива. Он активно поддерживает разработки месторождений нефти и газа в США.

Бизнесмен утверждал, что климатическое движение во всем мире "рушится под собственной тяжестью", подчеркнули в агентстве. Ранее он никогда не работал в правительстве, но его кандидатура на пост главы энергетического департамента в администрации Трампа уже получила поддержку от влиятельных консерваторов, среди которых нефтегазовый магнат Гарольд Хэмм - исполнительный председатель компании Continental Resources, которая занимается добычей сланцевой нефти.

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Журналисты добавили, что назначение Райта на должность министра энергетики поддерживает и Майк Соммерс, президент Американского института нефти. Он заявил, что опыт бизнесмена в энергетическом секторе дает ему важную точку зрения, которая будет определять его руководство.

"Мы с нетерпением ждем совместной работы с ним, как только он подтвердит свою готовность укрепить геополитическую мощь Америки, сняв приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ Министерством энергетики и обеспечив открытый доступ к американским энергоносителям для наших союзников по всему миру", - сказал Соммерс.

Тем не менее старший вице-президент по вопросам климата и энергетики Совета по защите природных ресурсов Джеки Вонг назвал Райта "поборником грязного ископаемого топлива". Он подчеркнул, что его назначение на должность главы Министерства энергетики станет ошибкой:

"Министерство энергетики должно делать все возможное для разработки и расширения источников энергии 21-го века, а не пытаться продвигать грязные виды топлива прошлого века. Учитывая разрушительные последствия катастроф, вызванных изменением климата, основная миссия Министерства энергетики по исследованию и продвижению более чистых энергетических решений сейчас важнее, чем когда-либо".

Журналисты отметили, что сенатор-республиканец Джон Баррассо из Вайоминга, который может стать председателем сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам, говорил о том, что Трамп обещал предпринимать смелые решения, и назначение Райта на должность главы Министерства энергетики является одним из них.

"Он - новатор в области энергетики, заложивший основу американского фрекинг-бума. После четырех лет последней энергетической политики Америки наша страна отчаянно нуждается в секретаре, который понимает, насколько важна американская энергетика для нашей экономики и нашей национальной безопасности", - поделился Баррассо.

Кто войдет в администрацию Трампа

Ранее УНИАН писал, что новый президент США Дональд Трамп выдвинул Тулси Габбард на пост главы американской разведки. Аналитики раскритиковали такое решение за ее "мягкость" в отношении России и Сирии.

Кроме того, Трамп собирается назначить генеральным прокурором члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гетца, который недавно стал объектом расследования ФБР. Американские чиновники разделились во мнение касательно такого решения.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио госсекретарем. К кандидату на должность уже обратился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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