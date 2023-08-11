Российские миллиардеры пытаются "отмыть репутацию" перед западными партнерами.

Российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, избавляясь от "токсичных" упоминаний о связях с Россией, сообщает DW, ссылаясь на исследования российских СМИ.

Издание отмечает, что изменения вносятся на личных сайтах богатейших россиян, в том числе продолжающих владеть активами в РФ, которые пытаются "отмыть репутацию" и не подпасть под санкции Запада.

Изменения в биографиях российских олигархов

В частности, в начале недели стало известно, что почти все упоминания о связях с Россией и СССР убрал со своего сайта сооснователь интернет-сервиса "Яндекс" Аркадий Волож. Теперь он называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане.

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Как финансист "армянского происхождения" теперь представляется инвестбанкир Рубен Варданян, длительное время возглавлявший российскую инвесткомпанию "Тройка-диалог" , принадлежавшую подсанкционному "Сбербанку". В сентябре Варданян отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах.

Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, подпавший под западные санкции, называет себя "рожденным в Украине российско-израильским бизнесменом". Глава подсанкционной "Реновы" Виктор Вексельберг, фигурирующий в санкционных списках США с 2018 года, подчеркивает, что родился в Украине и является гражданином Кипра.

Также российские олигархи правят свои страницы в "Википедии", пытаясь отмыть собственные репутации в рамках процедуры KYC (Know your customer), которую проводят банки, госструктуры и партнеры-инвесторы российских бизнесменов.

Так, статью в "Википедии" о миллиардере Юрии Мильнере с 24 февраля 2022 года редактировали 44 раза, еще почти 30 правок ожидают подтверждения. Первоначально Мильнер назывался российским миллиардером, затем - "израильским инвестором", потом - "израильским предпринимателем российского происхождения". Однако в итоге правки не были подтверждены, и Мильнер остался "российским миллиардером".

Статью о миллиардере Петре Авене, экс-председателе совета директоров Альфа-Банка, с 24 февраля редактировали 141 раз. Сейчас Авен фигурирует как российский и латвийский миллиардер.

Российские бизнесмены и война в Украине

Ранее основатель "Яндекса" Аркадий Волож через полтора года неожиданно "проснулся" и впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он отметил, что считает его "варварским" и ужасается им.

Ранее сообщалось, что российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов, несмотря на санкции, но вариантов куда их потратить, у них есть не так и много. Все из-за тех же санкций им больше ничего не остается, как реинвестировать в Россию.

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