В письмах Лавров назвал условием проведения "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам его проект.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Письма Лаврова, немецкого и французского министров появились в открытом доступе на сайте МИД России.

В пресс-службе МИД РФ заявили, что позиция Кремля якобы "в последнее время подвергается искажению".

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции г. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом", – заявили там.

В письмах Лавров назвал условием проведения "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам его проект. В нем были положения об организации прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском". Россия также возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

В ответ на это главы МИД Германии и Франции отметили, что российский проект не найдет поддержки среди стран "нормандского формата", поскольку Германия и Франция не могут согласиться со многими тезисами. Они предложили альтернативный проект.

В письме от 16 ноября Лавров предупредил немецкого и французского министров, что опубликует переписку с ними 17 ноября.

Встреча в "нормандском формате"

12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, а Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова.

Автор: Олег Давыгора