Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате, где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения относительно встречи в "нормандском формате".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1", пишет ТАСС.

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции, - сказал Лавров.

Он отметил, что партнеры "до сих пор не передавали России свое видение ожидаемых результатов".

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12 октября во Франции сообщили о проведении в ближайшие недели встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии).

Это заявление появилось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а потом отдельно другой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи министров в "нормандском формате" в ближайшее время не будет, а Украина якобы "искажает факты" и "не выполняет прошлые договоренности".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "слабым оправданием" слова Лаврова.

Автор: Людмила Жерновская