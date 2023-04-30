Экс-канцлер уверена, что ее не нужно критиковать за войну, ставшую итогом ее правления.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что, несмотря на войну на Украине, ее политика в отношении России была правильной. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию ZEIT.

Так, Меркель назвала правильными свои усилия в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я одобряю те дипломатические попытки [урегулирования]. К моему большому огорчению, было довольно много тех, кто не был так заинтересован", – заявила она.

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Меркель уверяет, что сейчас она тоже "очень сильно беспокоится" об Украине.

"Я пыталась предотвратить эту ситуацию с тем, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не является доказательством того, что эта попытка была неправильной", – заявила экс-канцлер.

Комментируя реалии внутренней повестки в Германии, Меркель посетовала, что вопросы защиты климата "уходят на второй план" из-за войны в Украине.

Роль Меркель в урегулировании на Донбассе

Германия была одним из основных участников так называемого Минского процесса, в рамках которого предполагалось урегулировать российско-украинский конфликт дипломатическими методами. Также Меркель долго была членом "нормандского формата" – переговорной группы, состоявшей из лидеров Украины, России, Германии и Франции, которая задавала направление "Минского процесса".

В то же время Меркель была главным сторонником расширения экономического сотрудничества с Россией после 2014 года, в том числе строительства "Северного потока 2". Позднее немецкая пресса называла это решение главным позором Германии последних лет.

Также именно Меркель считается основным противником предоставления Украине конкретного плана действий для вступления в НАТО на саммите 2008 года. Многие эксперты и политики считают, что именно из-за этого Россия в итоге решилась на агрессию против Украины.

Наконец, известно, что Меркель лично блокировала любые поставки оружия Украине, даже из третьих стран вплоть до последних дней на посту канцлера, когда Россия уже начала стягивать войска к украинским границам.

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