Страны Запада до сих пор живут по заветам Меркель, которая во всем потворствовала путинской России.

Нежелание Запада дать Украине больше необходимого ей оружия для обороны от российской агрессии связано с ошибочной стратегией "не провоцировать Россию". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанскому изданию La Razon.

"Запад давно живет в догме не провоцировать Россию. Это стало практической реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте", – заявил он.

Резников отметил, что в то время была "вполне реальная возможность" вступления Украины и Грузии в НАТО, поскольку и США, и "большинство европейцев" были не против этого.

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"Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных", – считает министр.

По словам Резникова, Запад продолжал жить в этой парадигме все последующие годы, из-за чего и были проигнорированы такие события как вторжение в Грузию, аннексия Крыма и война на Донбассе в 2014 году.

Поставки оружия в Украину

Украина будет рада получить от Запада любые виды вооружений, в том числе советские. По словам Резникова, главные приоритеты сегодня – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.

Главным табу для Запада сегодня являются самолеты западных типов. Например, Великобритания считает этот вопрос долгосрочной перспективой. Другие страны тоже находят причины не давать самолеты современных типов.

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